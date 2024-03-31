اليوم السابع
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السكة الحديد: قطار التوربيني الفاخر توقف عن العمل فى 2009 ومحركه يشبه الطائرات

الأحد، 31 مارس 2024 02:00 م
السكة الحديد: قطار التوربيني الفاخر توقف عن العمل فى 2009 ومحركه يشبه الطائرات قطار التوربيني الفاخر
كتب سيد الخلفاوى

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سلطت هيئة السكة الحديد الضوء على قطار التوربينى الفاخر من خلال نموذج بمتحف السكة الحديد، فهو صناعة شركة ANF الفرنسية - قطار فائق السرعة - 160 كم / ساعة ، بدأ الخدمة من عام 1983 حتى عام 2009 ، يتميز بمحرك مثل الطائرات المحافظ على البيئة وليس احتراق داخلي مثل محرك السيارات.


وخرجت قطارات التوربينى من الخدمة تباعا منذ 2007 بعد ارتفاع تكاليف إصلاحها وصيانتها مما جعل عدم وجود جدوى اقتصادية لتشغيلها، وتم تخزينها فى ورش السكة الحديد بالشرابية بالقاهرة وكوم أبو راضى ببنى سويف قبل بيعها خردة.

وقررت هيئة السكة الحديد بيع هذه القطارات خردة بعد فصل الأجزاء والكتل الصلبة بعرباته مثل "البواجى"، وتم طرح مزاد علنى عام 2015 لبيع هذه القطارات كخردة، بجانب بيع الأجزاء الصلبة لمصانع الإنتاج الحربى.


وحصلت إحدى الشركات على حق شراء هذه القطارات كخردة مقابل 3800 جنيه للطن".







قطار التوربيني

التوربيني

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد




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