وكيل تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى المسابقة البحثية الدينية

قنا ـ صابر سعيد

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب الفائزين فى المسابقة البحثية الدينية المسيحية من ذوى الاحتياجات الخاصة والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الكنيسة المصرية الوطنية، على مستوى الجمهورية.

حضر التكريم القس بسنتاؤس إدوارد، راعى كنيسة مارى جرجس نيابة عن نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط وتوابعها، وسوسن روؤف، موجه عام التربية الدينية المسيحية، وإيرينى سمير، موجه أول المديرية وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وزينب صالح مدير مدرسة الثانوية بنات، وذلك بمقر مدرسة الثانوية بنات بقنا.

وفازت فى المرحلة الأبتدائية على مستوى الجمهورية إيمى مايكل عزيز، إدارة قوص التعليمية بالمركز الأول، والطالبة مارولا إبراهيم نعيم، إدارة الوقف التعليمية بالمركز السادس، والطالب جورج نبيل فوكيه، إدارة قفط التعليمية بالمركز التاسع، وفاز الطالب أبانوب شنوده غبريال، إدارة الوقف التعليمية بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية.

وفاز في المرحلة الإعدادية، برسوم ثروت ملقى، إدارة الوقف التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية والطالب ماثيو البرت يوسا، إدارة نقاده التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المسابقة تضمنت دراسة المحفوظات الدينية المسيحية، وأبحاث، وشارك فيها عدد من طلاب المراحل التعليمية المختلفة والمعلمين وذوى الاحتياجات الخاصة، فاز منهم 12 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة وشهادات التقدير للطلاب الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وللتوجيه العام للتربية الدينية المسيحية والموجهين الأوائل على الجهد المبذول، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.