اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير داخلية تونس يدعو الأمن لرفع درجة الاستعداد للحفاظ على استقرار البلاد

الأحد، 31 مارس 2024 08:00 ص
وزير داخلية تونس يدعو الأمن لرفع درجة الاستعداد للحفاظ على استقرار البلاد الداخلية التونسية
أ ش أ

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دعا وزير الداخلية التونسي كمال الفقي القوات الأمنية إلى البذل والعطاء والرفع من درجة الاستعداد للحفاظ على الأمن العام وسلامة واستقرار تونس.


جاءت تصريحات وزير الداخلية التونسي خلال زيارة تفقدية للوحدات الأمنية العاملة بولاية باجة ومشاركتهم وجبة الإفطار. وفقا لبيان للداخلية التونسية.


وأشار البيان إلى أن الزيارة شملت تفقد عددا من نقاط المراقبة الأمنية للاطمئنان على سير عمل الوحدات الأمنية ومدى جاهزيتها، كما عاين الإمكانيات البشرية والمادية التي تم تسخيرها للسهر على أمن المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.







تونس

الداخلية التونسية

الامن التونسى

اخبار تونس




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