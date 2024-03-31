وزير الرى: إزالة تعدى بالردم على النيل فى بنى سويف بمساحة 4000 متر مربع

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص إزالة التعديات على نهر النيل.

وقال سويلم، إن أجهزة الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف قد بادرت بالتحرك الفوري فور وصول بلاغ بقيام بعض المزارعين بإستخدام أتربة لردم وتعلية جسور النهر بمساحة 4000 متر مربع وبإرتفاع 2 متر، حيث قامت الإدارة بتوفير المعدات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بالواقعة.

وكان سويلم، قد وجه أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى و رصد كافة المخالفات الواقعة عليها والتأكيد علي إزالتها فى المهد قبل تفاقمها .

وأضاف سويلم فى تصريحاته، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة (82043) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" .

ويجرى حالياً تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات، حيث تم خلال المرحلة الأولى من الموجه إزاله 2800 حاله تعدى، و1552 حالة تعدى فى المرحلة الثانية، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر، والتى تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة، حيث تهدف إزالة التعديات للحفاظ على القطاع المائى لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق.