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وزارة الصحة توجة رسائل هامة للسيدات الحوامل حول التغذية السليمة

الأحد، 31 مارس 2024 11:17 م
وزارة الصحة توجة رسائل هامة للسيدات الحوامل حول التغذية السليمة
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للسيدات الحوامل تتعلق بالتغذية الصحية في شهر رمضان حيث تتضمن تجنب كل من :-

ـ اللحوم غير المطهية.

ـ السمك غير كامل الطهي.

ـ الحليب الخام.

ـ البيض الخام أو المطبوخ جزئيًا.

ـ المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة.

ـ الأطعمة المحفوظة.


وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إنه تم إمداد 100% من عيادات الجمعيات الأهلية باحتياجاتها من وسائل تنظيم الأسرة بالأسعار المدعمة وذلك لتوفير الخدمات للسيدات الحوامل .


وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بموافقه وزاره الماليه بإجمالي 50,509,963 جنيها لتوزيعها على مخازن الأزمات والكوارث، مركزيا بمخازن الرعاية الحرجة الاستراتيجية، وفرعيا بـ٢٦ مخزنًا بالمحافظات ليتم تغطيه أقسام الطوارئ بالمستشفيات وعربات الإنعاش القلبي الرئوي.

 







الصحة

السيدات الحوامل

المستشفيات

التغية الصحة للسيدات الحوامل




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