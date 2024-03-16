المغنيسيوم في الصيام أهم المعادن.. كيف تحصل عليه في الطعام

كتبت مروة محمود الياس

في الصيام وأثناء شهر رمضان المعظم قد نشعر بالضعف العام أو بالوهن أو بحالة من عدم القدرة على بذل المزيد من الجهد، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع سابلمينتس، تابع التقريرأن المغنيسيوم أحد أهم المعادن الصحية والمفيدة لصحة الإنسان، والتي تتواجد في الغذاء وعلى شكل مكملات غذائية يمكن الحصول عليها بأي شكل من الأشكال لأنها هامة جدا في الجسم لتعزيز صحة الدماغ والعقل والقدرات الفكرية والادراكية، فضلا عن تعزيز عضلات الجسم والأعصاب.

أوضح التقرير أن المغنيسيوم من المعادن الهامة التي تعزز من صحة القلب وسلامته، فضلا عن تعزيز سلامة الجهاز العصبي للجسم بشكل كامل، يعزز هذا المعدن الهام من تعزيز كم الطاقه الذي يخرج من الجسم للخلية، فيتحكم بشكل كبير في نشاط وقوة الجسم بشكل عام.

تابع التقرير أن المغنيسيوم قد يقل تدريجيا في الصيام نتيجة عدم الاهتمام بتناول المصادر الغذائية التي تحتوي عليه خلال وجبتي الإفطار والسحور، ويمكن الحصول عليه بسهولة عند زيادة حصة الحبوب الكاملة في الطعام والتي تحتوي على الكربوهيدرات الهامة مثل الخبز والمكرونة، وكذلك يتواجد في الكثير من أنواع الأسماك، فضلا عن الخضار الذي يحتوي على المياه مثل الخضار الورقي كالبقدونس والسبانخ، فضلا عن الاهتمام أيضا بالأرز البني أحد أهم الحبوب الكاملة.

وتظهر أعراض انخفاض المغنيسيوم بشكل عام في الجسم في شكل ارتعاش شديد في العضلات مع صعوبات في التذكر والتفكير والإدراك، فضلا عن مشكلات في القلب واضطرابات وخفقان شديد وارتعاش شديد في العضلات، مع صعوبات في التذكر والتفكير والإدراك فضلا عن مشكلات في القلب واضطرابات في دقاته.