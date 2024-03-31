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مقتل جندى إسرائيلى متأثرا بإصابته فى معارك غزة

الأحد، 31 مارس 2024 08:18 م
مقتل جندى إسرائيلى متأثرا بإصابته فى معارك غزة مقتل الجندي (سيون ويل)
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي (سيون ويل) في وحدة آجوز، متأثراً بجراحه بعد إصابته قبل يومين في الحادثة التي سقط فيها الرائد ألون كودرياشوف.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، مقتل الرائد ألون كودرياشوف، مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز، في معركة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 16 مقاتلا من وحدة العجوز بإصابات خطيرة خلال معركة جنوب القطاع.

وقُتل 598 جندياً وضابطاً إسرائيلياً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، حسب إحصاءات رسمية.

وذكرت صحيفة إسرائيلية، أنه بمقتل الجندي سيون ويل يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 255.







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