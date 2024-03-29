مقتل رائد وإصابة 6 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلى فى معارك غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل الرائد ألون كودرياشوف، مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز، في معركة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة ستة مقاتلين من وحدة العجوز بإصابات خطيرة خلال معركة جنوب القطاع.

وقد نقلت الإذاعة العبرية، عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت قوله، بأن القوات الإسرائيلية "ستوسع عملياتها وتزيد معدل الهجمات على لبنان وسنصل إلى بيروت وأماكن أبعد".

وقد أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد المواطنين في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت لاستشهاد 71 مواطنا، وإصابة 112 آخرين.