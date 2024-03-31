مصرع طفل رضيع صدمته سيارة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طفل رضيع مصرعه، إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة بناحية عزبة يعقوب في قرية أبو الشقوق بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول الطفل "محمد خالد" سنة ونصف، مقيم بعزبة أبو الشقوق بمركز كفر صقر، جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به بالقرب من منزل أسرته في المنطقة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.