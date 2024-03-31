مسلسل حق عرب.. اعرف أضرار المخدرات على الجسم

كتبت فاطمة ياسر

توالت الأحداث خلال الحلقة العشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، فبعد أن خُطف عرب السوركي- أحمد العوضي، من قبل رجال مرزوق، دخل عليه ابنه مازن- جلال الزكي، وبدأ في ضربه علي وجه عندما تحدث بالسوء عن أمه، فنادي علي صاحبه- تامر شلتوت، والذي قد أحضر حقنة مخدرات، حيث قرروا سوياً أن يجعلوا العوضي يدمن المخدرات حتي لا يستطيع المقاومة، وبالفعل أعطاه ثلاث حقن من المخدرات.

وحول يوضح اليوم لقرائه أبرز الأضرار التي تحل علي الجسم عند تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، وذلك وفقا للدكتور يوسف جمعة استشاري الطب النفسي في كلية طب أسيوط، ومنها:

- تليف الأوردة وضيقها

تنتقل المخدرات عبر الشرايين في الجسم، وتتسبب في التعرض لضيق شديد وتليف في أوردة الجسم وتعرضه للضيق، مما يزيد من فرص تليف الأوردة.

- يسهل إنتقال الأمراض عن طريق الدم

قد يتسبب إستخدام نس الحقن أكثر من مرة لإنتقل بعض الأمراض، ومنها الإيدز، وفيروسات الكبد كفيروس سي وبي، ويقال عن هذه الأمراض أمراض تنتقل عن طريق الدم.

وقدم استشاري الطب النفسي أبرز الأعراض التي تشير إلي إدمان الشخص، ومنها:

- الرغبة الملحة في النوم.

- ضعف التوازن

- حركات العين اللاإرادية

- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية