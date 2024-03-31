مذكرة تفاهم بين مصر والمجر حول إطلاق برامج بحثية وتبادل أعضاء هيئة التدريس

كتب ـ محمد صبحى

شهد شهر مارس نشاط مكثف لوزير التعليم العالي والبحث العلمي فى مجال التعاون الدولى؛ بهدف دعم تنافسية المنظومة التعليمية المصرية، وتعزيز العلاقات الدولية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية، وتبادل الخبرات مع الدول العالمية، في إطار مبدأ المرجعية الدولية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

حيث افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المنتدى الأكاديمي والعلمي الأول بين مصر والمجر بحضور د. يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، وحضور كبير من القيادات الجامعية المصرية والمجرية، وقيادات الوزارة.

وناقش المنتدى سٌبل زيادة التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات، والتوافق حول التخصصات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا التعاون فى مجال البحث العلمي، ووضع آليات لعقد شراكات بين الجامعات المصرية ونظيراتها المجرية.

كما شهد الوزيران على هامش المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة ممثلة فى (كلية الزراعة)، وجامعة ديبرتسين المجرية ممثلة فى (معهد نيرغهازا للبحوث الزراعية والمزرعة التعليمية)؛ بهدف تنظيم أنشطة تعليمية وبرامج تدريبية ومشروعات بحثية مشتركة، وكذا تبادل أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب من الطرفين.

كما استقبل الوزير إريك شوفاليير سفير فرنسا بالقاهرة، بالقاهرة لمناقشة التعاون فى عدد من المشروعات التعليمية والبحثية المشتركة.

وشارك الدكتور أيمن عاشور، فى فعاليات الدورة ال (219) للمجلس التنفيذي لليونسكو خلال الفترة من (17_ 19) مارس، بحضور الدول الأعضاء وممثلي عدد من المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، وخلال كلمته التى ألقاها ثمّن عاشور التعاون المثمر بين مصر ومنظمة اليونسكو، داعيًا المنظمة للبدء في تنفيذ مبادرة لوضع خطة عمل طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية فى غزة.

وعلى هامش مشاركته عقد الوزير عدد من اللقاءات مع بعض رؤساء الجامعات الفرنسية تضمنت؛ لقاء بالدكتور توحيد شتيوي مؤسس كلية الذكاء الاصطناعي AIvancity، لبحث التعاون المشترك في إدخال برامج جديدة خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات بالجامعات المصرية.

كما اجتمع الوزير مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية المختلفة لبحث افتتاح مجموعة من برامج الجامعات بمصر فى مجالات الاقتصاد، والإعلام، وإدارة الأعمال، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة العمارة، وكذا تشجيع التعاون بين الجامعات التكنولوجية المصرية والمعاهد التكنولوجية فى فرنسا.

كما التقى الدكتور عاشور، خلال زيارته لباريس بمجموعة من العلماء المصريين بالخارج، وناقش معهم الاستفادة من خبراتهم فى دعم المنظومة التعليمية فى مصر.

واستقبل الوزير وفدًا من جامعة إسكس البريطانية ضمن برنامج زيارتهم لمصر، فى إطار جهود المكتب الثقافى المصرى فى لندن لعقد عدد من اللقاءات التنسيقية لعرض رؤية الوزارة وبحث إنشاء أفرع الجامعات البريطانية فى مصر.

كما استقبل فى ذات الإطار ماجدة هيرناديز مديرة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية فى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا، وأكد خلال اللقاء على أن الدولة المصرية تدعم إنشاء جامعات على مستوى دولي، وكذلك الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية، لإتاحة تعليم جامعي متميز فى إطار تنافسي يساهم فى تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفى إطار دعم العلاقات العربية؛ استقبل الوزير فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، لبحث تعظيم التعاون بين البلدين، وتطوير آليات عمل لدعم العلاقات فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة فى البرامج الدراسية والتخصصات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات بحثية تلبي احتياجات التنمية فى البلدين، خاصة مع ما تواجهه المنطقة العربية من تبعات التحديات العالمية والتغيرات المناخية.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين الشقيقين؛ وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، من خلال تحديث الاتفاق التنفيذي الذى تم توقيعه عام 2015 ، خاصة في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات المصرية واليمنية، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب الطلاب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تبادل رسائل الماجستير والدكتوراه بين الجامعات والمطبوعات والمنشورات العلمية والمكتبات الرقمية.

وعلى جانب دعم منظومة المستشفيات الجامعية وما تقدمه من خدمة طبية للمواطنين، استقبل الدكتور عاشور وفدًا من جامعة نانجينغ الطبية الصينية، وأشاد خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والصين والتطورات الكبيرة التى شهدتها خلال الفترة الماضية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة فى مجال التعليم التكنولوجي، وبحث اللقاء سبل دعم المجال الطبي فى الجامعات، والتعاون فى تدريب الأطباء وفرق التمريض، وتشجيع تبادل العلماء بين البلدين، وأشار الوزير خلال الاجتماع لزيارة 200 باحث مصري للصين مؤخرا فى إطار التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين.