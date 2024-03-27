اعرف معايير تقييم جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024

كتبت منال العيسوي

أكد مصدر مسؤل فى وزارة البيئة، أنه يتم حاليا زيارة العديد من الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، لتقييم الجامعات المشاركة فى جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعايير تستهدف إمكانية الوصول إلى جامعة خضراء، أو جامعات صديقة للبيئة - Eco Uni، ومن أهم هذه المعايير مدى الالتزام بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، إضافة إلى معيار الطاقة، والتغير المناخي، وكيفية إدارة المخلفات داخل الجامعة، واستخدامات وإدارة المياه.

كما تتضمن أيضا المعايير تنفيذ رامبات ذوي الهمم ومساعدتهم على التحرك بسهولة داخل الحرم الجامعي، ونسبة المسطحات الخضراء و التشجير، داخل حدود الجامعة والمدن الجامعية التابعة لها ، وخارج حدود الجامعة، واللافتات الإرشادية و المرورية وسير المركبات، والمشاة، وأماكن الانتظار داخل الجامعة وعلى حدودها الخارجية.

جدير بالذكر أنه كل عام يتم اختيار عدد من الجامعات مستوفاه للشروط البيئة ، ويطلق عليها جامعة خضراء، وهو ما تسعى وزارة البيئة إلى تعميمه فى كل الجامعات والمدارس من اجل الحفاظ على البيئة وضمن استراتيجية مصر الخضراء وإدماج البعد البيئي فى كل القطاعات.