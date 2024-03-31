محافظ بنى سويف يُكرّم 32 من الأمهات المثاليات الفائزات.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات فى المسابقة الرسمية لوزارة التضامن والتى نفذتها مديرية التضامن على مستوى المحافظة لهذا العام، وكذا الأمهات الفائزات فى المسابقة التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص وبالتعاون مع مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، والتى من خلالها تم اختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بدواوين عام المحافظة والوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات التابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بهدف تعظيم دور الأم العاملة.

شهدت الاحتفالية التى أقيمت بنادى الإدارة المحلية، حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير منطقة وعظ بنى سويف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ورؤساء المدن، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات.

وفى كلمته تقدم المحافظ بالتهنئة للأمهات المثاليات الفائزات، مؤكدا على أهمية الدور المحورى للمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً فى بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة فى النهوض بالمجتمع، لاسيما وأن المرأة المصرية كانت وستظل الرمز والقدوة للإيثار وأيقونة التضحية والبذل والعطاء والجود بدون مقابل، معربا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتى يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات.

بدأت الاحتفالية التى قدمتها "د. شيماء كرم رئيس وحدة تكافؤ الفرص "بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، ثم كلمة لفضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير منطقة الوعظ، أشار فيها دور ومكانة المرأة بصفة عامة والأم على وجه الخصوص، مستعرضا الأحاديث والآيات التى تدل على مكانة ومنزلة الأم فى القرآن والسنة، وأى شرف اختصت به الأمهات حينما جُعلت الجنة تحت أقدامهن، ثم كلمة لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أشارت فيها إلى إجمالى المكرمات ضمن المسابقة الرسمية وصل إلى 12 من الأمهات المثاليات على مستوى مراكز المحافظة الإدارية.

أشارت رئيس وحدة المرأة بالمحافظة، أن مسابقة الأمهات العاملات تم الإعلان عنها وتنظيمها "تحت رعاية المحافظ د. محمد هانى غنيم" تفعيلاُ للكتاب الدورى الوارد من وزارة التنمية المحلية، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات التابعة، بهدف تعظيم دور الأم العاملة، حيث تم تشكيل لجنة لفحص ملفات المتقدمات برئاسة السكرتير العام وأعضاء من وحدة المرأة والشئون القانونية والمالية والمواد البشرية والتفتيش المالى والمتابعة وشؤون ذوى الإعاقة، لاختيار الفائزات واللاتى انطبقت عليهن شروط المسابقة.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم 20 من الأمهات المثاليات الفائزات فى مسابقة المحافظة "برعاية مؤسسة العربي"، وشملت قائمة المكرمات (فاطمة حسن سرحان، سلوى عبد المعبود حسن، ماجدة حلمى محمد، ثناء حامد عبد السلا، فردوس عزيز برسوم، ايناس على كمال، علية محمد أحمد، نجاة فريز قطب، صباح بكرى عبد الحفيظ، منى محمد مظهر، ليلى عطية محمد، ثريا عبد الحميد عبد الحليم، اعتماد أحمد مالك، إیمان سيد شريف، عبلة عبد السلام يونس، صفاء عبد الجواد طه، زينب عبد الصالحين شعبان، سعاد قرنى أمين، زينب محمد حافظ، جيهان عبد العزيز عبد الحليم) حيث تم تسليم مبالغ مالى وهدية عينية مقدمة من مؤسسة العربى عبارة عن غسالة لكل أم فائزة من الـ20.

كما تم تكريم 12 من الأمهات المثاليات الفائزات فى المسابقة الرسمية للتضامن، وهن "بحسب الترتيب الوارد من المديرية "فاطمة جابر بدوى- الفشن، فادیة فاروق رستم بندر بنى سويف، ماجدة كمال عبد العظيم سمسطا، خضرة عبد المؤمن حسن ببا، نادية صلاح کامل بندر بنى سويف، دلال سید أحمد بندر بنى سويف، وفاء عبد العظيم محمد سمسطا، زينب هاشم سعداوی- ناصر، سونيا عويس سيد- مركز بنى سويف، صفاء وهيب جرجس _بندر بنى سويف، منال شعبان فهمی حسن ببا، ماجدة محمد محمد محمد ببا".