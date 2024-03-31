محافظ الإسماعيلية يتابع حادث سقوط جسر عزبة الكوبانية بقرية عين غصين.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية صباح اليوم، بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور وجَّه بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم، كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

كما توجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

وقامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع بـ 20 طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك 5 أطنان دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررا، موجها مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر و أعدادهم و تقديم الدعم الفوري لهم.



حادث سقوط جسر عزبة الكوبانية (1)



سقوط جسر عزبة الكوبانية (2)



المحافظ يتابع حادث سقوط جسر عزبة الكوبانية (3)



منع وصول المياه للمنازل بحادث سقوط جسر عزبة الكوبانية (4)



جانب من سقوط جسر عزبة الكوبانية (5)



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