محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع الإشغالات بالمراكز والأحياء

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بكافة المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف على حملات رفع الاشغالات واستمرارها في جميع الأحياء والمراكز والتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع. لافتًا إنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وشنت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط تحت إشراف سيد عبدالجواد رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات من شارعي رياض وأسفل كوبري الهلالي بمشاركة سيد عباس، وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي ومسئولي قسم الاشغالات والبيئة والنظافة حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وازالة جميع التعديات على جانبي الشارع لتسيير الحركة المرورية فضلا عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كافة المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين وتم تحرير عدد من المخالفات والمحاضر القانونية وتم النبيه على أصحاب المحال التجاري بالالتزام بحدود محلاتهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وإعادة الوجه الحضاري للمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من رفع الاشغالات (1)