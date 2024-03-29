العمرانية بتفرح.. الأهالى يجتمعون على مائدة إفطار واحدة فى الشارع .. صور

كتبت - مرام محمد

أجواء رمضانية مُحاطة بهالة من الفرحة والبهجة، ملأت شارع الثورة بالعمرانية الغربية فى محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، إذ اجتمع مئات الصائمين من مختلف الأعمار على مائدة إفطار جماعية واحدة، احتفالًا بشهر رمضان الكريم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

اعتاد أهالي العمرانية الغربية تنظيم أكبر موائد الإفطار في محافظة الجيزة ليجتمعوا سويًا في الشهر الكريم، والتي عُرفت باسم مائدة إفطار شباب العمرانية، إذ يتشارك جميع أبناء المنطقة من شباب وسيدات ورجال وأطفال في تحضير ألذ الأطعمة ومختلف الأطباق لإضفاء البهجة وزرع قيم المحبة والإخاء.

وعبر أهالي العمرانية الغربية عن فرحتهم باليوم والتجهيزات، مشيرين إلى أنهم جميعًا شاركوا في تجهيز الوجبات والمائدة سواءً بالجهد أو المال ليخرج اليوم في أفضل شكل ممكن، ويسعدوا أنفسهم وأطفالهم في الشهر الكريم.



أهالى العمرانية تجمعوا على مائدة إفطار واحدة فى رمضان



اهالي العمرانية اثناء الافطار في رمضان



شارع الثورة بالعمرانية