فوز 4 طلاب من كلية العلوم السياسية بالإسكندرية بمنح دراسية في جامعة شيكاغو

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الأربعة الفائزين بمنحة للدراسة لمدة عام بجامعة شيكاجو الأمريكية، متمنياً لهم التوفيق والسداد والطلاب هم فرح محمود حسني يوسف "المستوي الثانى- اقتصاد"، يوسف شهاب الدين محمد "المستوي الثانى- اقتصاد" ماريا أشرف غالي كامل "المستوي الثاني- اقتصاد"، كريم أحمد إبراهيم رجاء أحمد "المستوي الثالث - علوم سياسية" .

وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، أن عدد الطلاب الفائزين بالمنحة تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، نتيجة جهود واهتمام جامعة الإسكندرية بالتعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات العالمية، كما وجه الشكر للدكتورة نهى ناجي مدرس الاقتصاد ومسئول التعاون الدولي بالكلية على جهودها في إعداد وتأهيل الطلاب المتقدمين للمنحة الممولة بالكامل والتي يتنافس عليها طلاب العديد من الجامعات المصرية.