فلكلور وموال شعبى ومسرح عرائس فى ليالى رمضان الثقافية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت في ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة، بحضور عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

واستهلت الفعاليات في مقهى يحيى الطاهر عبد الله بلقاء عن الأديب الراحل بهاء طاهر في برنامج "عطر الأحباب"، تحدث خلاله الشاعر الحسين خضيري، مستعرضا ملامح من مسيرته الإبداعية وأشهر أعماله التي تحول عدد منها لمسلسلات شهيرة مثل "خالتي صفية والدير"، و"واحة الغروب"، وأكد أن طاهر أديب من جيل الرواد، من أبناء محافظة الأقصر، وتوجت أعماله بالحصول على جوائز رفيعة في الأدب، منها جائزة البوكر العربية عن رواية "الحب في المنفى"، وجائزة الدولة التقديرية، ويعد من أكبر أدباء مصر والعرب، وتضمنت الفعاليات عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي، وعرض مسرح عرائس "قصة إبراهيم عليه السلام" للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته إيمان صلاح، ونفذت ورشة قص ولصق بالفوم الجليتر على ورق الناصيبيان بمشاركة الأطفال من جميع الفئات العمرية.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد عبدالله "رقصة الخزام، التنورة، رقصة البادية، فاصل عزف للفنان محمد سلام، والفنان حسن ناجي، غناء فلكلور وموال شعبى"، بالإضافة إلى عرض إنشاد ديني للمنشد الشيخ ناصر الأنصاري، حيث تنظم فعاليات الليالي بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما، كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات، وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

كما قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية التراث الشعبي لمحافظة أسيوط بقيادة المدرب محمود يحيى، عددا من الرقصات منها "العصا"، وفاصل غنائى للفنان أحمد ظاهر، و"التنورة، الحجالة، التحميلة"، أعقبها عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة الفنان أشرف شبيب وقدمت عددا من الأغاني منها" التوبة، ليالينا، ما خطرتش على بالك يوم، حيث نفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، وشهد الفرع عددا من الفعاليات الأخرى بمواقعه التابعة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "العادات الرمضانية عند الشعوب"، للمحاضر محمد إبراهيم، أوضح خلالها كثيرا من المظاهر والعادات الرمضانية لدى أكثر من شعب، كما أقام القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "هيئ له الروح"، فيما نفذت ورشة فنون تشكيلية عن "فانوس رمضان".

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "رمضان شهر العمل"، للشيخ محمد علي أوضح بها فضل شهر رمضان، وقيمة العمل، ونفذت ورشة ابتكارات بورق الفوم، وأعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد علي، واختتمت الليلة الثقافية بفقرة إنشاد ديني، وضمن الفعاليات قدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الموروث الثقافي والحفاظ على العلاقات الاجتماعية"، تناول بها المحاضر علي حسان أهمية الحفاظ على هوية المجتمع، وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية عددا من الأغانى منها " أهلا شهر رمضان، عليك سلام الله"، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية.

وفي قصر ثقافة الطود أقيمت ليلة رمضانية بنجع علوان، بدأت بحاضرة بعنوان "تأثير الثقافة على حياة الشباب" شارك بها د. عبدالمعطي محمود موضحا أثر الثقافة في تنمية الوعي وتعزيز القيم الإيجابية، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر جمال الأقصرى، ألقى بها قصائد "الناي، شجرة دوم، مشاوير"، وشاعر الواو عبد الله مسعود ومجموعة من فن الواو، محمد محمود وقصيدة " كنا أحبة"، أعقبها عرض لفرقة الطود للإنشاد الديني ومجموعة قصائد في مدح النبي، بجانب معرض كتب لإصدارات الهيئة.



ثقافة الأقصر تقدم فلكلور وموال شعبي بساحة أبوالحجاج



حضور جماهيري كبير فى ليالي رمضان الثقافية



عروض التنورة فى ليالي رمضان الثقافية



قيادات الثقافة فى حضور ليالي رمضان الثقافية بالساحة