غدًا.. ألمانيا تسمح رسميًا بتدخين الحشيش في الأماكن العامة

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة الألمانية، أن غدًا الأول من أبريل، السماح باستهلاك الحشيش للبالغين، لكن مع الحفاظ على مسافة 100 متر من مرافق الأطفال والشباب في الأماكن العامة، ولا يُسمح أيضًا بتدخين الحشيش في المنطقة المجاورة مباشرة للقاصرين.

ويمكن زراعة الماريجوانا بكميات صغيرة بنفسك اعتبارًا من يوم الاثنين، واعتبارًا من شهر يوليو، سيتم السماح للنوادي الخاصة بزراعة الماريجوانا لأعضائها، ومع ذلك، بيع وشراء الماريجوانا غير مسموح به، لذلك لن يكون هناك في الواقع أي ماريجوانا قانونية متاحة في المستقبل القريب.

ويريد المؤيدون الاحتفال بالقانون الجديد عند منتصف الليل من خلال التدخين عند بوابة براندنبورغ في برلين.



وقالت جمعية القنب في بيان لها: لقد بزغ فجر حقبة جديدة لقد ناضل الكثيرون منا من أجل هذا اليوم لعقود من الزمن وقدموا كل شيء مرة أخرى في العامين الماضيين ، ومن المقرر إقامة فعاليات أصغر في مدن أخرى بمناسبة عيد الفصح ، والتي سيرحب بها مجتمع القنب ويحتفل بدخول قانون القنب حيز التنفيذ.



