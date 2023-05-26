أمستردام تحظر تدخين الحشيش بالأماكن العامة.. وغرامة 100 يورو للمنتهكين

فاطمة شوقى

أطلقت حكومة هولندا قرار يحظر تدخين الحشيش فى الأماكن العامة بالعاصمة امستردام، وذلك بسبب زيادة أعداد السائحين الذين يأتون إلى البلاد بهدف تدخين الماريجوانا فقط مما أثار جدلا كبيرا .

ووفقا لوكالة اوروبا بريس، فقد تلقت الحكومة مئات الشكاوى من السكان بشأن السلوك السئ لـ18 مليون سائح الذين يستهدفون الاماكن العامة من اجل الاستمتاع بتدخين الحشيش لمجرد ان بلادهم تحظر تدخينها ، ويقومون بالقاء المهملات فى الشوارع كما انهم يثيرون الفوضى فى المنطقة.

ويواجه كل من السياح والمقيمين على حد سواء غرامة قدرها 100 يورو لتدخين الحشيش في الأماكن العامة في منطقة الضوء الأحمر وحولها، بهدف "تقليل الازدحام والإزعاج في المنطقة".

واتفق عمدة أمستردام، فيمكي هالسيما، وجميع الأحزاب السياسية على أن حشود السياح بعد الوباء قد عرّضت إمكانية السكن في المكان للخطر، بينما في ساعة الذروة لا تستطيع سيارات الطوارئ الوصول إلى الشوارع الضيقة .

وقال ديدريك بومسما، مستشار حزب الدعوة الديمقراطي المسيحي الذي يشن منذ فترة طويلة حملة لمنع السائحين من شراء الحشيش: "أخيرًا، يُحظر تدخين الحشيش في الأماكن العامة"، مضيفا "رسالة مهمة للأغبياء والعديمي الجدوى الذين يعتقدون أنهم يستطيعون القدوم إلى هنا في إجازة دون أي أخلاق لجميع السياح هناك: اذهب للضحك في مكان آخر! دعونا نأمل أن يستعيد مواطنو أمستردام مركز مدينتهم القديمة الجميل من كائنات الزومبي ذات العيون الزجاجية ".