سى إن إن: داعش تضع أمريكا وأوروبا نصب عينيها بعد هجوم موسكو الإرهابى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة CNN الأمريكية، إن التهديد الذى يمثله تنظيم داعش بدا وكأنه يتلاشى مع تحول الانتباه إلى الحرب فى أوكرانيا وغزة والانتخابات الأمريكية المقبلة.

إلا أن هجوم موسكو، الذى استهدف قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية الأسبوع الماضى، قد ذكر العالم بأن إرهاب المنتسبين إلى الإسلام وطموحات ما يعرف باسم داعش خراسان قد تجاوزت معسكراته فى جبال أفغانستان.

ويعتقد المحللون أن الجماعة تركز بشكل متنامى فى أوروبا، وتشير إلى أحداث ستحدث هذا العام مثل أولمبياد باريس كأهداف محتملة.

وكان داعش قد أعلن مسئوليته عن هجوم موسكو، فحقيقة أن أشخاص يحملون جنسية طاجيكستان شاركوا فى هجوم موسكو تشير إلى مسئولية داعش خراسان، وتجذب الجماعة أعضاء كثيرين من آسيا الوسطى، ولديها سجل من المخططات السابقة فى روسيا. وقال مسئولون أمريكيون إن هناك أدلة على أن داعش خراسان قد نفذت الهجوم.





وأوضحت (سى إن إن) أن داعش خراسان نشأت قبل 9 سنوات كولاية مستقلة تابعة لما يسمى بـ "الدولة الإسلامية". ورغم أن لها أعداء كثيرون، فقد استطاعت البقاء وأثبتت قدرتها على شن هجمات فى باكستان ووسط آسيا. وقبل الهجوم الأخير فى مدينة كروكاس ،خططت الجماعة لهجمات فى أوروبا وآسيا.

وكان قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال إريك كوريلا قد قدر مؤخرا إن داعش خراسان تحتفظ بقدرات وأنها ستهاجم المصالح الأمريكية والغربية فى الخارج خلال فترة قصيرة فى أقل من ستة أشهر دون سابق إنذار.

ويقدر خبراء الأمم المتحدة وآخرين، بمن فيهم أجهزة الأمن الروسية، أن قوة داعش خراسان ما بين 4 آلاف وستة آلاف مقاتل. وأصبح ثناء الله غفارى زعيم الجماعة فى 2020، ورغم التقارير العرضية التي تتحدث عن موته، فإن محللى الإرهاب يقولون إنه لا يزال فعالا.