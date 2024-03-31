سفير كوريا الجنوبية بمصر: استقرار الاقتصاد يمهد الطريق لمزيد من الاستثمار

كتبت رباب فتحى

التقى سفير جمهورية كوريا لدى مصر كيم يونجهيون وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين كوريا ومصر. وأشار السفير كيم إلى أن الشركات الكورية العاملة في مصر تستفيد من التطور الإيجابي الأخير في وضع الاقتصاد الكلي في مصر، وأعرب عن تقديره للوزيرة المشاط لقيادتها ودورها في إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين بما في ذلك صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولى.

وأضاف، وفقا لبيان من السفارة الكورية بالقاهرة اليوم، أن تحسن استقرار الاقتصاد المصري سيمهد الطريق أمام المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر في المستقبل القريب.

كما أطلع السفير كيم الوزير المشاط على القمة الكورية الإفريقية الافتتاحية التي ستعقد يومي 4 و 5 يونيو هذا العام في كوريا وطلب مساهمة مصر الفعالة في إنجاح القمة التاريخية المقبلة. وأضاف أن القمة ستوفر قوة دفع مهمة للارتقاء بشراكة التعاون الشاملة بين البلدين الصديقين وكذلك المساهمة في التعاون الثنائي بين كوريا ومصر في تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية.

وأعرب السفير كيم عن رغبته في أن يكون اجتماع القمة الذي سيعقد بعد شهرين منذ فوز الرئيس السيسى بفترة انتخابية جديدة وستسهم فى تحسين رفاهية شعبي البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التحول الأخضر والتحول الرقمي.

وأشارت الوزيرة المشاط إلى أن التعاون بين مصر وكوريا قد تعزز إلى مستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وأعربت عن تقديرها لجهود السفارة الكورية في تسهيل مختلف المشروعات المشتركة.



وفيما يتعلق بالقمة الكورية الإفريقية الافتتاحية، أشادت الوزيرة بجهود كوريا لزيادة دورها في المجتمع الدولي، واتفقت على مواصلة العمل معًا من أجل نجاح القمة.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة من خلال استكشاف المزيد من مجالات التعاون بين البلدين.