جاكرتا: السيطرة على حريق ضخم فى مستودع ذخيرة تابع للجيش الإندونيسى

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قال القائد العسكري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا محمد حسن، إن فرق الإنقاذ نجحت اليوم الأحد في السيطرة على حريق ضخم في مستودع ذخيرة تابع للجيش في سيانجسانا بمنطقة بوجور بجاوة الغربية.

وأضاف حسن ، وفقا لوكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، قمنا بفحص وتفتيش جميع المواقع داخل محيطنا الذي يبلغ كيلومترًا واحدًا والمناطق السكنية، ولم نعثر على أي ضحايا خاصة أن الانفجارات قد تتسبب في تطاير الحطام أو المقذوفات الصغيرة إلى مناطق أكبر، بما في ذلك المناطق السكنية القريبة.

وأوضح يمكننا أن نؤكد أن نظام التخزين لدينا، ومستودعاتنا، آمنة للغاية لأن المواقع موجودة في مخابئ، مع سدود تساعد على تخفيف الانفجارات.

وأشار حسن إلى أن الضباط المناوبين أبلغوا السكان بعدم الذعر وإبلاغ السلطات عن أي مقذوفات يتم العثور عليها في مناطقهم السكنية، مشيرا إلى أن المستودع الإقليمي للذخيرة يقوم بتخزين الذخائر التي انتهت صلاحيتها والمرتجعة من مختلف الوحدات".