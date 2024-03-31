ثقافة الأقصر تناقش كيفية الإستفادة النفسية والصحية في رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية الاستفادة النفسية والصحية في رمضان" ألقاها على حسان مسئول الفرع، موضحاً تدريب النفس لتغيير النظام الغذائي والتعامل مع الناس، وأكون أكثر عبادة وأكثر سلوك.

وأقامت مكتبة الرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد وألقى قصائد بعنوان "اعتصر خمري، هل لي أن أطيل، البقاء، أشياء تتساقط، حب يمحو وراء الغد"، ونفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم فانوس رمضان نفذتها نجلاء طه بمشاركة رواد المكتبة، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "مكافحة الإدمان" ألقاها أحمد أبو بكر مسئول بالقصر، موضحاً معنى الإدمان وأنواعه وأعراض الإدمان،تاني، واضرار الإدمان ومخاطره وكيفية القضاء والحد من الإدمان.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "القصص الشعبية" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن عناصر القصة الشعبية، وتعريف القصة الشعبية وأشهر كتابها، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي بعنوان "فانديتا"، وأعد بيت ثقافة الأقالتة عرض مسرح عرائس بعنوان" مصروفي يكفيني" نفذتها سلوى محمد، كما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "التواضع" أداء نيرمين ألبير وسهري سباق.

وأقام قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية واختبر معلوماتك لرواد القصر قدمتها فاطمة ماهر، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل ميدالية بالخرز نفذتها فاطمة أحمد، وأعدت ورشة حكي قصة بعنوان "حوت يونس" سردتها ماجدة عبد الحق لرواد المكتبة، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



مسرح عرائس لدعم أطفال الأقصر