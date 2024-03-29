محاضرات ثقافية بالأقصر حول ترشيد الغذاء والإسراف المبالغ فيه خلال رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "النهوض بالصناعة المصرية" ألقتها أسماء محمد مسئولة بالقصر، موضحة نشأة الصناعة في مصر وأهم لحظات النهضة الصناعية في القرن العشرين، وتعريف الصناعة وأهميتها وأنواعها، ومقومات الصناعة وتحديات ومشاكل الصناعة في مصر، ومقترحات النهوض بها، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "صورة الجنوب" ألقاها الشاعر سيد صدقي، متحدثاً عن ملامح شعراء الجنوب في ميدان القصيدة الشعرية، وأهم شعراء الجنوب بداية من أمل دنقل والأبنودي وغيرهم من شعراء، وسمات القصيدة الجنوبية.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها محمد حنفي مسئول بالمكتبة، موضحاً أن ذوي الهمم في القانون والدستور، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر من كل عام، وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "ثقافة ترشيد الغذاء في رمضان" ألقاها محمد إمام مسئول بالفرع، موضحاً أن الغذاء وأهميته في بناء جسم الإنسان، ودور ربة الأسرة في ترشيد الغذاء في رمضان، والقرآن الكريم وحثه على عدم الإسراف والبذخ، والسنة النبوية خير دليل في ترشيد الغذاء، وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الإسراف المبالغ في رمضان" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن إقبال الناس لشراء حاجاتهم وتخزينها قبل مجئ رمضان، والتبذير والإسراف من المعاصي والذنوب التي ذمها الله تعالي، والصوم عبادة فيها تدريب النفس على الصبر والعمل.

وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان" ضحكة القلب اللي كانت"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج بعنوان "رمضان شهر كريم"، هذا بجانب استمرار ورشة فن الخيامية نفذتها سميرة أحمد بقصر ثقافة الطود، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم حر نفذتها شيرين محمد، كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية بمناسبة عيد الأم نفذتها فاطمة عبد الكريم، وكذلك نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية مظاهر الإحتفال شهر رمضان نفذتها جيهان محمد، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



فعاليات ثقافية فى قصور ثقافة الأقصر



محاضرات ثقافية بالأقصر حول ترشيد الغذاء في رمضان