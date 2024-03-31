توزيع 10 أطنان سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بمدينة الشهداء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم المحاسب طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال السيارة المتنقلة لجهاز المشروعات الوطنية بطريق النصر بالشهداء لتوزيع 10 أطنان من السكر على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهاز ووزارتي التنمية المحلية والتموين.

وأكد رئيس المدينة، استمرارية ضخ المزيد من السلع الأساسية والاستراتيجية بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك في إطار سعي الدولة نحو تقديم كافة أوجه الدعم لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وأشار أبو حطب إلى التعاون الدائم مع إدارة التموين بالشهداء لمراقبة توافر كافة السلع الأساسية بالمنافذ والأسواق مع ضمان جودتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى القيام بالحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز لمنع احتكار السلع وضمان جودتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.