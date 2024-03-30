اليوم السابع
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وزير التموين: لا تغيير في أسعار السلع بالبطاقات واستمرار طرح السكر بـ27 جنيها

السبت، 30 مارس 2024 07:08 م
وزير التموين: لا تغيير في أسعار السلع بالبطاقات واستمرار طرح السكر بـ27 جنيها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية على البطاقات ثابته وليس فيها أي تغيير مع استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مؤكدا أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا، كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.

 

وطالب الوزير بالتركيز على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي، كما وجه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح، ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيراً إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي أن المصيلحى وجه بتشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح المحلية، كذلك إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.

 







وزير التموين

أسعار سلع بطاقات التموين

السلع التموينية

اسعار السلع التموينية

اسعار السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية




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