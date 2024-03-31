تفاصيل الظواهر الفلكية خلال شهر أبريل أبرزها كسوف الشمس الكلى

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية، وعضو اللجـنة الوطنـية لعلوم الفلك والفضاء تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر أبريل، حيث سيكون هواة الفلك على موعد مع هلال وبدر شوال وكسوف الشمس وشهب القيثارة و9 اقترانات

# 6 إبريل/ القمر والمريخ و زحل

يقترن القمر مع كل من كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك اليوم

# 7 إبريل/ القمر والزهرة

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم

# 8 إبريل/ القمر الجديد (محاق شهر شوال)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض

# 8 إبريل/ كسوف كلي للشمس لا يرى في مصر

لا يحدث كسوف الشمس أبدا إلا إذا كان القمر محاقا ، وفي حالة الكسوف الكلي يحجب قرص القمر قرص الشمس بالكامل كاشفا لنا عن الغلاف الخارجي للشمس المعروف باسم الإكليل الشمسي أو الكورونا،لن يرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية ، ولكنه سيُرى في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا

# 10 إبريل/ المريخ و زحل - صباحا

يقترن الكوكبان المريخ (الكوكب الأحمر) و زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك اليوم

# 10 إبريل/ القمر والمشتري - مساءا

يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.

# 11 إبريل/ القمر وبلايدس (الثريا)

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور

# 15 إبريل/ القمر وبولوكس (ألفا التوأم)

يترائى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux ، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.

# 16 إبريل/ القمر و بيهيف (خلية النحل)

يترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة ، ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:00 بعد منتصف الليل.

# 22 إبريل/ زخة شهب القيثارة Lyrids

تسقط شهب القيثارة سنويا في الفترة من 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 .. تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها.

# 22 - 23 إبريل/ القمر وسبيكا (ألفا العذراء)

يترائى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء)

# 24 إبريل/ إكتمال القمر (بدر شهر شوال)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100% .. يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي .

# 26 إبريل/ القمر وأنتاريس (قلب العقرب)

يشرق القمر في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب .. وأنتاريس هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف.