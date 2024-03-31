تخفيض من 400 لـ 525 ألف جنيه لإحدى ماركات السيارات الأوروبية فى مصر

كتبت : أماني سمير

تستمر موجة التخفيضات في السوق المصرية حيث بدأت بالسيارات الصينية ثم الكورية وأخيرا الأوروبية، وكان أول تخفيض من نصيب سيارات أوبل الألمانية في مصر، حيث تم تخفيض سعرها، الفئة الأولى السعر قبل التخفيض مليون و350 ألف جنيه وبعد التخفيض أصبح مليون و50 ألف جنيه، الفئة الثانية السعر قبل التخفيض مليون 550 ألف جنيه وبعد التخفيض أصبح مليون و225 ألف جنيه، وسجلت أوبل جراند لاند موديل 2024 تخفيضات تتراوح ما بين 400 إلى 525 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

تلتها ماركة "فيات" الايطالية في مصر، حيث كشفت عن تخفيض أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 300 إلى 325 ألف جنيه بدءا من شهر مارس 2024 .



