اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون

الأحد، 31 مارس 2024 12:19 م
تجديد حبس المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون محكمة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة 15 يوما على ذمة التحقيق، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

 وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته) ، طرف ثان (عاطل – إثنين من أصدقائه) ، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 

 







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