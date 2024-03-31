اليوم السابع
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بورصة الدواجن اليوم.. تراجع 5 جنيهات فى الكيلو

الأحد، 31 مارس 2024 04:15 م
بورصة الدواجن اليوم.. تراجع 5 جنيهات فى الكيلو الدواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن فى الأسواق هذا الأسبوع تراجع بحوالى 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع على مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلى 92 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل بعد أن وصل إلى 105 جنيهات.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 101 جنيه فى المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 24 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلًا بحسب المنطقة.







أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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