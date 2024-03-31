باكستان تشدد الإجراءات الأمنية بعد تحذيرات من هجمات إرهابية

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أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأحد، تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء "جيلجيت بالتستان" شمالي البلاد، بعد توصية من وزارة الداخلية بشأن التهديد بهجمات إرهابية محتملة.

وأوضح وزير داخلية منطقة جيلجيت بالتستان "شمس الحق لون"، لصحيفة "دون" الباكستانية، أن وزارة الداخلية الفيدرالية أصدرت تحذيرًا بشأن التهديد بهجمات محتملة من قبل حركة طالبان باكستان، وطلبت من حكومة المنطقة تعزيز الأمن.



وقال: "إن الأيام العشرة الأخيرة من رمضان حساسة، حيث تقام العديد من التجمعات الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة والعيد"، مضيفًا أنه تم عقد اجتماعات مع المفتش العام للشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى لتعزيز التفتيش على الأماكن الحيوية ومنافذ المنطقة.



كما أرسلت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم "بنجاب" خطابًا إلى شرطة خيبر بختونخوا ومقاطعة جيلجيت، محذرة من أن حركة طالبان الباكستانية المحظورة قد وضعت خطة لشن هجوم بين يومي 19 و21 رمضان.



من ناحية أخرى.. يستأنف العمال والمهندسون الصينيون، الذين أوقفوا العمل في مشروع "سد ديامر باشا" بعد هجوم بيشام، مهامهم خلال يومين، حسبما صرح نائب محافظ "ديامر" عارف أحمد لصحيفة "دون".



وأضاف نائب محافظ "ديامر"، أنه تم تعزيز أمن المواطنين الصينيين العاملين في المشروع بعدما تم نشر أكثر من 1400 من أفراد الأمن في موقع المشروع.



وبحسب صحيفة "دون".. أكدت السفارة الصينية في باكستان، الأسبوع الماضي، أن خمسة مواطنين صينيين وباكستانيا واحدا قتلوا جراء هجوم إرهابي على سيارة تابعة للمشروع، الذي تبنيه شركة صينية في خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.