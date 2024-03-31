انهيار شرفة عقار بسوق شرق محافظة الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة سوق زنانيري بحي شرق الإسكندرية، انهيار شرفة عقار، وتسببت في خسائر بواجهة محل للأسماك، دون حدوث إصابات بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بسوق زنانيري، وانتقل مسئولي الحي إلى محل البلاغ ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، وانهيار شرفة شقة بالطابق الأول على محل أسماك بالطابق الأرضي، وذلك دون حدوث إصابات.

وعلي الفور، تم إزالة الأجزاء المنهارة والمعلقة التي تمثل خطورة على المارة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ،لاتخاذ القرار اللازم في الواقعة .