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إزالة الإعلانات المخالفة دون ترخيص بحي المنتزه ثان بالإسكندرية.. صور

الأحد، 31 مارس 2024 11:55 ص
إزالة الإعلانات المخالفة دون ترخيص بحي المنتزه ثان بالإسكندرية.. صور ازالة اللافتات
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حي المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة، لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة، التي تشوه المظهر العام والحضاري للشوارع والميادين، ورفع جميع الاشغالات والاعلانات المخالفة .

وأعلن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن إزالة 30 إعلانًا مخالفًا بشارع ملك حفني قبلي، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.

وأضاف الحي، أنه بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة جميع الاعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، حفاظا على المظهر الحضاري وأموال الدولة ، ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

إزالة الاعلانات المخالفة في المنتزة بالإسكندرية
إزالة الاعلانات المخالفة في المنتزة بالإسكندرية

 

رفع الاعلانات المخالفة في المنتزة بالإسكندرية
رفع الاعلانات المخالفة في المنتزة بالإسكندرية






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