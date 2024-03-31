اليوم السابع
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انطلاق قافلة السعادة التابعة لمبادرة حياة كريمة في المنيا.. صور

الأحد، 31 مارس 2024 03:28 م
انطلاق قافلة السعادة التابعة لمبادرة حياة كريمة في المنيا.. صور قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنطلق بعد قليل فعاليات قافلة السعادة والتى تنظمها حياة كريمة والأزهر الشريف، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان، تقام الفعليات بكنيسة العهد الجديد بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وقافلة السعادة وهي عبارة عن سيارة جامبو نقل متنقلة تجوب المكان لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي، وتوزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاوم مع الجهات الشريكة.


وفي تمام الخامسة وحتى السادسة إلا ربع تستقر القافلة ليتم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار ويتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.

قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا (1)
قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا (1)

 

قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا (2)
قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا (2)

 

قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا (3)
قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا (3)

 







حياة كريمة

قافلة السعادة

مؤسسة حياة كريمة

سمالوط محافظة المنيا




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