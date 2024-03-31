انطلاق فعاليات نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية 2024 بجامعة أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، انطلاق فعاليات نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة، والتى ينظمها نادى العلوم والتكنولوجيا بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة فاطمة رشدى المشرف الأكاديمي ووكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، و وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمى.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة، على تقديم العديد من نماذج المحاكاة، بهدف تخريج طالب يتمتع بعناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تُعد هذه النماذج نشاطًا مهمًا للطلاب ومشروعًا تدريبيًا على محاكاة نماذج عدة للمؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية يهدف إلى التوعية بالمخاطر والتحديات الصحية التى تواجه دول العالم، وطرح الحلول لمواجهتها.

ورحب الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب والطالبات المشاركين في نموذج المحاكاة ، متمنياً لهم أن يحظوا بتجربة علمية وبحثية فريدة من نوعها تسهم في تأهيلهم للعمل في المجال الصحي، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة التسهيلات والاحتياجات اللازمة للطلاب لتحقيق الغاية المرجوة.

وأشارت الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، أن نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية فى دورته الأولى يعد مبادرة حقيقة لإشراك طلاب الكليات الصحية والعملية فى الأنشطة التطوعية عن طريق تدريبهم على المهارات الناعمة من خلال ورش العمل والدورات المطلوبة ، بالإضافة إلى مهارات البحث العلمي والقيادة والمشاركة في القوافل الطبية المختلفة.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة فاطمة رشدى المشرف الأكاديمي ووكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب أن نماذج المحاكاة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ضمن محاورها الأساسية ، موضحة أن التعرض للملف الصحى ضمن نموذج المحاكاة يعطى فرصة مميزة للطلاب المشاركين للتعرف على الجديد فى الملف الطبى العالمى.

كما ثمن الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب اهتمام إدارة الجامعة بنماذج المحاكاة ودورها الفعال في بناء مهارات الشباب، والاستماع لارائهم ومبادراتهم فيما يخص القضايا التي تواجه دول العالم بما فيهم مصر.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية لنموذج المحاكاة تم منح الطلاب المشاركين والذى بلغ عددهم 45 طالبا وطالبة شهادات تقدير لما بذلوه من مجهود مميز.