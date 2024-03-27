مجلس جامعة أسيوط يعقد اجتماعه لطرح خريطة عمل تحالف إقليم دعم البحث العلمى

أسيوط -هيثم البدرى

عقد مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة جلسته الشهرية اليوم الأربعاء الموافق 27 من مارس، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط أهم الأنشطة والأحداث البارزة خلال شهر مارس 2024 أهمها: تنظيم الجامعة لعدد من البرامج، والأنشطة الخيرية، وحملة "إفطار صائم" لطلاب جامعة أسيوط من مختلف الكليات خلال شهر رمضان، وتنظيم احتفالية كبرى بالذكرى ال 52 لانتصارات العاشر من رمضان.

وأشاد مجلس الجامعة، بحصول الجامعة على المرتبة (27) عالميًا لأول مرة فى تصنيف HE Higher Education Ranking، ومشاركة الجامعة فى برنامج القيادات الجامعية المصرية الخامس؛ لهيئة فولبرايت مصر بالغردقة، وتنظيم المائدة المستديرة الثانية للمركز الجامعى للتدريب المهنى حول: المهارات المطلوبة لسوق العمل، فى القطاع الطبى بمحافظة أسيوط كما أشاد مجلس جامعة أسيوط؛ بزيارة البروفيسور نيلز فريدريك الخبير الجيولوجى، من جامعة روسكيلد بالدنمارك، فى إطار المشروع البحثى القائم بين الجامعتين، وكذلك زيارة وفد من السفارة الفرنسية بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون الأكاديمى، والعلمى، وإطلاق نادى المواطنة الفعالة، والنموذج الوطنى للموازنة التشاركية بالشراكة مع وحدة الشفافية، والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والاهتمام بالمشاركة فى وقائع تشكيل المجلس التنفيذى للتحالفات الإقليمية للجامعات؛ برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

كما اوضح مجلس جامعة أسيوط، افتتاح عددًا من الوحدات، والمراكز العلمية بكلية التربية لخدمة العملية التعليمية، والبحثية، وافتتاح جدارية كلية العلوم بعنوان"علوم المستقبل"، وافتتاح ملتقى جامعات إقليم وسط الصعيد حول:" نزاهة البحث العلمى بين الواقع والمأمول"، وافتتاح المؤتمر السنوى الرابع والثلاثين لكلية الطب حول:" الجوانب الغذائية للأمراض المختلفة"، والبرنامج التأهيلى العام للأطباء الجدد الدفعة (75)، والمؤتمر العلمى التاسع عشر للطب البيطرى ورؤية مصر 2030، بالتعاون مع جامعة بدر.

ووجه مجلس جامعة أسيوط، التهنئة؛ إلى طلاب الجامعة الفائزين بكأس العباقرة جامعات "الموسم السادس"، وكذلك طلاب الجامعة من ذوى الهمم؛ لحصدهم (3) ميداليات فى رفع الأثقال فى دورة الجامعات المصرية.

ووافق مجلس جامعة أسيوط؛ على اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلة فى؛ كلية الطب البيطرى، ومعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وبين جامعة مايدو جورى ومعهد فريدريش لوفلر (معهد البحوث الفيدرالى للصحة الحيوانية)، وكذلك اتفاقية تعاون بين كلية التربية الرياضية بالجامعة، وكلية التربية الرياضية والصحة بجامعة شرق الصين العادية.

وأقر المجلس؛ تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة كما وافق مجلس الجامعة؛ على استراتيجية لتنفيذ مشروع محو الأمية، وتعليم الكبار بجامعة أسيوط؛ بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار، وعقد مسابقة لأفضل كلية صديقة للبيئة لعام 2023/2024؛ فى ضوء معايير التصنفيات العالمية.



اجتماع الدوري برئاسة الدكتور المنشاوي مارس 2024 (1)



اجتماع الدوري برئاسة الدكتور المنشاوي مارس 2024 (2)