الهلال الأحمر الإماراتى: نعمل مع مصر بروح التآخى والتآزر فى الوقوف مع فلسطين

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قال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن مصر والإمارات تعملان بروح التآخي والتآزر في الوقوف مع الشعب الفلسطيني.



ونظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فعالية "من الإمارات عبر مصر إلى أهلنا في غزة" لتعبئة وتجهيز المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وجه الخصوص تجاه الأشقاء في غزة، ولتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ودعمهم المستمر في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.



وفي هذا الإطار أكد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية واحتياجات الرعاية الصحية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامها بالتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى قيادة وشعب الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.



وأثنى المنصوري على دعم الدولة المصرية بمؤسساتها وشعبها في تقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق اللازم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مما مكن من دخول المساعدات الإماراتية والمستشفى الميداني الإماراتي إلى داخل القطاع.



وأشار المنصوري إلى أن فعالية اليوم تؤكد على أن الإمارات ومصر تعملان على المستويين الرسمي والشعبي بروح التآخي والتآزر في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال المحنة التي يمر بها.



وشهدت الفعالية حضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين وعلى رأسهم: الفنانة بشرى، ولقاء الخميسي، ونسرين طافش، ودرة، وداليا مصطفي، ومنال سلامة، ورانيا يوسف، ونانسي صلاح، وطارق صبري، والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق والإعلامي محمد الكعبي ولاعب الكرة أحمد حسن وأخريين.



كما حضر أيضا مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي داعمون للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.. وعبروا عن سعادتهم لمشاركتهم في هذا الحدث الكبير، موضحين أن الدور الفعال الذي تلعبه دولة الإمارات وتعاونها مع الدولة المصرية في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين وعلاج الجرحى والمصابين منهم يعد مساهمة كبيرة في تخفيف المعاناة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة.