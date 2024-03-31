الصحة العالمية: تناول الخشاف بدون سكر وتجنب المشروبات الغازية.. فيديو

كتبت أمل علام

نشر فيديو "اليوم السابع" بعض النصائح الهامة للصائمين فى رمضان والتي قدمها الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الاقليمى للتغذية بمنظمة الصحة العالمية، أهمها هو تناول الخشاف أو الفواكه المجففة فوائدها مثل التمر بدون وضع السكرعليه موضحا، إنه بمجرد وضع السكر عليه يكون غير صحى.

وأضاف، إنه يمكن تناول منقوع قمر الدين وهو أصلا مشمس، ويمكن تناول منقوع الزبيب لانها تعتبر صحية، أو شرب عصير الليمون مع النعناع، موضحا، إن المكسرات مفيدة أيضا في الصيام مثل الفول السودانى والفذدق وعين الجمل، لنها تحتوى على الدهون الصحية.

وأكد على ضرورة تجنب المشروبات الغازية، موضحا، إن المشروبات الغازية تحتوى على حوالى 13 ملعقة سكر، ويمكن استبدالها بالمشروبات مثل مشروب الكاكاو، أو الليمون بالنعناع.

وأكد، إنه يمكن تحضير الحلويات بالمنزل لتكون صحية، فمثلا أم على طب صحى إذا قللنا منها السكر ويمكن تناوله في رمضان، يمكن تناول أم على لأنه يحتوى على لبن وبعض المسكرات، ويمكن تحليته بقليل من العسل، او الأرز باللبن مضيفا، إن طرق اعداد الأكل تختلف بكونها صحية أو غير صحية.

وأوضح، إنه حتى القطايف يمكن صنعها بطريقة صحية بشويها في الفرن، حيث إنه يمكن شوى القطايف في الفرن بدلا من قليها بالزيت، ويمكن إضافة القليل من العسل بدلا من الشربات المصنوع من السكر.

وقال، ننصح بتناول هذه المشروبات بدون سكر لانه بمجرد وضع السكر عليه يكون مشروب غير صحى ويفضل تحضير هذه المشروبات في المنزل لان المشروبات التي تباع في الشارع تحتوى على سموم وهى مفيدة بدون سكر واذا كان ولابد فكميات بسيطة من السكر فطعم الدوم والكركدية والتمر هندى والعرقسوس بدون سكر مستساغ، ومقبول لذلك يجب ان نتعود شرب هذه المشروبات المفيدة وان كان ولابد ان نستخدم العسل الطبيعى.