السيطرة على حريق بمخلفات مزرعة موالح فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق بمخلفات مزرعة الموالح التابعة لوزارة الزراعة بدائرة مركز جزيرة شندويل دون حدوث إصابات، وتمت عملية التبريد، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بنشوب حريق بمخلفات الموالح التابعة لمزرعة وزارة الزراعة بمركز جزيرة شندويل وتمت السيطرةعلى الحريق وغخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بنشوب حريق بمخلفات مزرعه الموالح التابعه لوزارة الزراعة " دون مصابين " بمركز جزيرة شندويل حيث تبين نشوب حريق بكمية من نبات الحلفا والهيش ومخلفات تقليم أشجار مزرعه الموالح التابعه لوزارة الزراعة علي ضفاف نهر النيل " دون حدوث تلفيات داخل المزرعة " وتم الدفع بـ" 3 " سيارات إطفاء وعدد"2" ماكينات نقالي والسيطرة علي الحريق وإخماده.

وبسؤال المدعو محمد ا ن ع 49 سنة مهندس زراعي عن المزرعة ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق قيام أحد المارة بالقاء عقب سيجارة مشتعل دون قصد ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .