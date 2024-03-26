حريق مخلفات زراعية بقرية الدواويس فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عمليات إخماد الحريق الذى اندلع بإحدى المناطق النائية وسط الزراعات بقرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين.



وتواصل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة متابعة عمليات اخماد حريق قرية الدواويس بالقصاصين ، والذى اندلع بمخلفات زراعية معاد تدويرها.



وقالت الشبكة الوطنية إن الحريق يتم اخمادة ولم يسفر عن أي خسائر فى الارواح أو خسائر مادية حتى الآن.



ومن جانبه تابع كل من اللواء محمد أنيس السكرتير عام لمحافظة، واللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للطوارئ، الحادث من خلال غرفة السيطرة للشبكة الوطنية للطورائ لمتابعة وصول الدعم.



وتواصل أجهزة الحماية المدنية للمحافظة محاولة احتوائها للحريق بمعاونة فرق طوارئ وحدات التنمية المحلية للقصاصين باشراف رئيس مركز ومدينة القصاصين، حيث تم الدفع بـ(4) سيارات مياه وماكينات المياه و(2) لودر، وسيارتي إسعاف.

