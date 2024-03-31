اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 03:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتابع جهود دعم مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بقطاع الصحة

الأحد، 31 مارس 2024 01:49 م
الرئيس السيسى يتابع جهود دعم مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بقطاع الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمى، بأن الرئيس تابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة، حيث تم استعراض آليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد.

9c38c200-76ba-48b1-a57c-4b798fb45498
الرئيس السيسى يتابع جهود الحكومة

 

ffe0be9a-d3d0-40cb-8c46-f03c004f094e
الرئيس السيسي خلال الاجتماع

 







السيسي

الرئيس السيسي

الصحة

القطاع الخاص

الاستثمار في القطاع الصحي

عاجل

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة