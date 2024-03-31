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الرئيس السيسى وأبو مازن يؤكدان مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

الأحد، 31 مارس 2024 11:12 م
الرئيس السيسى وأبو مازن يؤكدان مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنياً لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤكداً حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الرئيسان كذلك مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

صرح بذلك المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.







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