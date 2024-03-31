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اعرف أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى محافظة كفر الشيخ

الأحد، 31 مارس 2024 01:43 ص
اعرف أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى محافظة كفر الشيخ مسجد - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه جرى تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ 2024، وعددهم 302 مسجد، وتم التوجيه بتكثيف حملات النظافة بكافة المساجد، التي تم تحديدها وتهيئتها وتجهيزها لإحياء سُنَّة الاعتكاف، خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك، موضحًا أنّ إحياء سُنَّة الاعتكاف تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم؛ لتحقيق غاياتها ومقاصدها.

وأضاف بسيوني، أنه تم التنبيه على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف، سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية، لافتًا أنّه جرى التأكيد على جميع المفتشين ومديري الإدارات متابعة كل شؤون الاعتكاف، بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف، كل فيما يخصه.

وأشار بسيوني إلى أنّه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أنّ تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أنّ يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى أيضًا أولوية التسجيل، مطالبًا جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات التابعين لها في هذا الشأن.

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (1)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (2)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (3)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (4)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (5)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (6)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (7)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (8)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (9)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (10)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (11)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (12)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (13)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (14)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (15)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (16)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (17)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ (18)
مساجد الإعتكاف بكفر الشيخ 

 

 







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