اعرف المساجد المخصصة للاعتكاف بالإسماعيلية خلال العشر الأواخر من رمضان

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية حددت أماكن وأسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 والموزعة على جميع المراكز والقرى والأحياء، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد في هذه المساجد، وتوفير إمام لكل مسجد لمتابعة الصلوات ومواعيدها.

وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه تم تحديد أماكن وأسماء مساجد فى مدينة الإسماعيلية كالتالي: مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الافرنج، ومسجد المطافى (الإسماعيلي) بميدان المطافئ، ومسجد الحفنى، ومسجد السلام بمنطقة حى السلام، ومسجد الصالحين، ومسجد الشيخ زايد، ومسجد بدر، ومسجد الرضوان خلف ديوان المحافظة، ومسجد التوحيد فى أبو عطوة، ومسجد نور الملاحى فى أرض الجمعيات.

وحددت مديرية الأوقاف أماكن مساجد الاعتكاف فى مركز ومدينة أبو صوير والتى تضمنت كلا من، مسجد الرحمة فى شارع السوقس، ومسجد التوفيق فى مدينة المستقبل، ومسجد الهداية فى قرية الواصفية، ومسجد عمر بن عبد العزيز فى عزبة الحاج عيد، ومسجد الإسراء فى منطقة أبو عياد، ومسجد الصفا فى منطقة رفلة، ومسجد الرحمن فى منطقة العالى، ومسجد الرحمة فى منطقة الجرايشة، ومسجد الرحمة فى روض الصولى، ومسجد الرحمة فى أبو خروع، ومسجد النور على الطريق الصحراوى، ومسجد الرحمة - الرحمن بمنطقة الصحراوى، ومسجد الرحمن فى منطقة أبو شامية، ومسجد الرحمة فى منطقة شعيب.

أما ماكن مساجد الاعتكاف فى مركز التل الكبير، مسجد كفر الشيخ عطية، ومسجد الحمادة الجديد، ومسجد الرحمن الإماراتى فى منطقة السلام، ومسجد الشيخ شريف فى الحمادة، ومسجد محمد على فى تل البلد، ومسجد الجزيرة الخضراء، ومسجد أبو بكر الصديق فى تل البلد، ومسجد الشهيد لطفى فى منطقة القرين، ومسجد التوحيد سعفان فى البعالوة، ومسجد مجمع البحر فى القرين، ومسجد التل الصغير.

أماكن مساجد الاعتكاف فى مركز القنطرة غرب، مسجد الكبير فى القنطرة غرب، ومسجد السلام فى القنطرة غرب، ومسجد النور فى القنطرة غرب، ومسجد التقوى فى مجلس المدينة، ومسجد العمارات فى القنطرة غرب، ومسجد الرياح الكبير، ومسجد أبو المعاطى فى قرية أبو خليفة، ومسجد الرحمن شهدى فى أبو خليفة، ومسجد التقوى فى كيلو 11، ومسجد عباد الرحمن فى كيلو 11، ومسجد بر الوالدين فى كيلو 11، ومسجد السلام فى كيلو 17، ومسجد نور الإسلام فى كيلو 17، ومسجد القدس فى كيلو 17.

أما أماكن مساجد الاعتكاف فى مركز فايد، مسجد عمر بن الخطاب فى فايد، ومسجد الإسراء فى سراربيوم، ومسجد الرحمة فى منطقة عواد سالم، ومسجد أبو عرفة فى منطقة الضبعية.

وأماكن مساجد الاعتكاف فى مركز القصاصين، مسجد المساكن فى القصاصين، ومسجد العمدة فى منطقة السلام، ومسجد الهوانية فى الشروق، ومسجد الخلفاء الراشدين فى منطقة الشروق، ومسجد الصفا فى الكوع، ومسجد ناصر القصاصين، ومسجد الهدى العبل فى المحسمة، ومسجد الجيار فى المحسمة، ومسجد السويدات الكبير فى 30 يونيو، ومسجد الوابورات، ومسجد الرحمة الكبير فى المرزوقية.

أما أماكن مساجد الاعتكاف فى القنطرة شرق، المسجد الكبير فى وسط البلد، ومسجد الخلفاء الراشدين، ومسجد سيد المرسلين، ومسجد العبور فى قرية العبور، ومسجد البسط الذكى فى قرية الأبطال.