استشهاد 12 فلسطينيا فى قصف للاحتلال استهدف دوار الكويت بغزة

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استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي عند دوار الكويت بمدينة غزة.



وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران الأسلحة الرشاشة تجاه عشرات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين على الأقل.



وذكر شهود عيان أن الشهداء والجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية والمواطنون من نقلهم بشكل كامل.



ووصل شهيد إلى مُستشفى شهداء الأقصى، إثر استهداف للاحتلال قرب جسر وادي غزة في شارع صلاح الدين وسط القطاع.



وشن طيران الاحتلال الحربي غارات استهدفت مخيم المغازي، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال شارعي السكة وصلاح الدين شرق جباليا، وبيت حانون شمال قطاع غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.



من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تمكنت، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وبتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من إدخال 9 شاحنات مساعدات غذائية لمناطق شمال غزة.



وأوضحت الجمعية، في بيان مقتضب، أن موظفيها ومتطوعيها تمكنوا من إدخال الشاحنات بعد اجتياز الحاجز العسكري الفاصل بين شمال غزة وجنوبها، وتحديدا قرب دوار الكويت جنوب حي الزيتون، وقاموا بتوزيع جميع الطرود على المحتشدين، وعادت طواقم الجمعية إلى المقر بسلام بعد إجراء عملية تنسيق للعودة.



وأشارت إلى أنه كان من المفترض توزيع المساعدات في مقر الجمعية بمدينة جباليا شمال غزة.