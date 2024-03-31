أطفال المنوفية يجمعون 34 ألف جنيه لشراء ملابس العيد لغير القادرين.. صور

المنوفية - محمد فتحى

فى بادرة من بوادر الخير وتشجيع الأطفال فى المساهمة فى أعمال الخير، نجح عدد من أطفال بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، فى جمع مبلغ 34 ألف جنيه في حصالات الخير، لإدخال السرور على الأطفال غير القادرين قبل قدوم عيد الفطر المبارك، ومساعدة الأسر غير القادرة في نطاق تواجدهم كواحدة من المشاهد المبهجة لفعل الخير، وشراء ملابس العيد، كعادتهم منذ عدة سنوات يشارك فيها الأطفال فى جمع الأموال عن طريق حصالات الخير.

وأكد أحد المؤسسين للمبادرة، أن الأطفال تمكنوا من خلال مشروع حصالات الخير فى جمع مبلغ الـ 34 ألف جنيه، في خلال 3 أشهر قبل رمضان من خلال توزيع الحصالات على الأطفال وجمعها بعد ذلك عن طريق المسئولين عن المبادرة، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال غير القادرين كنوع من المشاركة المجتمعية.

وأضاف أنه تم توزيع، الحصالات على الأطفال الذين يردون الاشتراك بالمجان، لتشجيعهم على ذلك العمل من خلال حصالات الخير، وبعد انتهاء المدة المحددة تم جمع الحصالات وفتحها وحساب ما بداخلها من أموال، وسوف يتم شراء ملابس جديده للاطفال من الأسر غير القادرين.



أطفال المنوفية (1)



أطفال المنوفية (2)



أطفال المنوفية (3)



أطفال المنوفية (4)



