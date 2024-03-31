أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة والصغرى 19

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

توجيهات رئاسية بالانتهاء من تشريعات تسهل مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية.. الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تقديم الدعم الصحى للأشقاء فى قطاع غزة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمى، بأنه تم استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة الى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث وجه الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.

رئيس الوزراء: عدم السماح بالبناء العشوائى أو أى بنايات مُخالفة بشكل قاطع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء/ هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وزيرا خارجية مصر وإيران يؤكدان الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار في غزة صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد من دكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.

المالية: إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية بفائدة 15%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، موضحا أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.



الإسكان: بدء الحجز الإلكترونى للأراضى السكنية الصغيرة للأفراد غدا صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غداً الإثنين 1/4/2024، ولمدة شهرين، حتى يوم الخميس الموافق 30/5/2024، الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وزارة الصحة: إدراج 51 مركزا ووحدة للحروق بـ21 محافظة بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أحدث استراتيجيتها لعلاج مصابى الحروق والسموم بالمجان فى مختلف المراكز بالجمهورية، مشيرة إلى أنه تم توفير كل الأدوية والمستلزمات المتعلقة بالحالات الطارئة فى مختلف المستشفيات بالجمهورية. وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات أبريل بزيادة 15% للشهر الثانى تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أبريل 2024 من بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من غد الإثنين أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل. البحوث الفلكية: غرة شهر شوال الأربعاء 10 أبريل وأول أيام عيد الفطر المبارك يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/8 (يوم الرؤية). 8 مجازر إسرائيلية جديدة ترفع ضحايا غزة إلى 32782 شهيدا والمصابين لـ75298 أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، إلى 32 ألفا و782 شهيدا.