اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 08:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد 8 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على منازل شرق مدينة غزة

الجمعة، 29 مارس 2024 07:00 م
استشهاد 8 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على منازل شرق مدينة غزة شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد 8 فلسطينيين، مساء اليوم، الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل عائلة عليوة، شرق حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن 3 شهداء، وعدد من الجرحى.

كما استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق، استهدف قصف مدفعي منازل المواطنين، في مناطق متفرقة في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما واصلت الطائرات شن غارات عنيفة على المحافظة الوسطى فى القطاع.







فلسطينيين

مدينة غزة

غزة

عدد شهداء غزة

اسرائيل

الحرب على غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة