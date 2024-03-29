استشهاد 8 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على منازل شرق مدينة غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

استشهد 8 فلسطينيين، مساء اليوم، الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل عائلة عليوة، شرق حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن 3 شهداء، وعدد من الجرحى.

كما استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق، استهدف قصف مدفعي منازل المواطنين، في مناطق متفرقة في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما واصلت الطائرات شن غارات عنيفة على المحافظة الوسطى فى القطاع.