وكيل صحة الوادي الجديد يحيل موظفى 3 وحدات صحية بمركز باريس للتقصير فى العمل

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

قرر الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إحالة جميع العاملين بالوحدات بوحدات بغداد وجدة وعدن التابعة للإدارة الصحية بمركز باريس للتحقيق بديوان عام المديرية للتقصير فى اداء واجبهم الوظيفى بما يخل بالخدمات بالوحدات الثلاثة كما وجه بضرورة قيام التفتيش المالى والادارى بالمرور والمتابعة الدورية.

جاء ذلك خلال جولات وكيل وزارة الصحة بمراكز المحافظة المختلفة للاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية خلال شهر رمضان الكريم حيث رافقته الدكتورة علا عز الدين فؤاد مدير مراقبة الاغذية والدكتورة منال مسلم صالح مدير ادارة التمريض ، وقام بمتابعة الانضباط الادارى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والامصال والتطعيمات.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد وحدات فلسطين وصنعاء والجزائر الصحية وتابع الانضباط الادارى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والأمصال والتطعيمات وقرر التحقيق مع أطباء وحدة صنعاء الصحية للخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى، كما وجه بالتنسيق بين مدير الادارة الصحية بالخارجة ومدير ادارة الصيدلة لتوفير أدوية الطوارئ بوحدة الجزائر وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة بوحدة فلسطين مع التشديد على قائمة الادوية.



